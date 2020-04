São Gonçalo publica edital de processo seletivo para contratação de profissionais de saúde

Buscando ampliar a cobertura assistencial à população em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de São Gonçalo publicou edital, nesta quinta-feira (2), para contratação em caráter emergencial de profissionais para atuarem na Rede Municipal de Saúde. O prazo inicial de duração do contrato é de seis meses.

Ao todo, serão oferecidas 426 vagas, distribuídas entre os níveis médio, médio-técnico e superior, com salários que variam entre R$1617,11 e R$12.000,00. Os cargos são para: assistente administrativo, enfermeiro, enfermeiro com especialidade em UTI, farmacêutico, fisioterapeuta com especialidade em UTI, técnico de enfermagem e médico.

A carga horária varia de acordo com a área de atuação, entre 12 e 44 horas semanais. Em alguns casos, esta carga poderá sofrer alteração, dada a necessidade do serviço e disponibilidade do profissional, sendo o salário base acrescido na proporcionalidade da variação.

Os contratos terão prazo estimado inicial de seis meses, podendo ser desfeitos antes disto, caso a necessidade excepcional e transitória que justificou a contratação deixe de existir.

O quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto no edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.

Será utilizada análise curricular realizada pela comissão técnica para contratação, como forma de resguardar a isonomia e impessoalidade. Os candidatos que não forem selecionados dentro do número de vagas ofertado formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados durante o prazo de validade do edital, que é de 180 dias, de acordo com a necessidade.

Processo de inscrição

A inscrição deve ser feita através do envio de currículos e documentos pessoais, no endereço eletrônico inscricoes.pmsg.rj.gov.br/login, entre os dias 02/04 e 09/04. Não será cobrada taxa para os candidatos que quiserem participar do processo.

Considerando o risco aumentado de complicações para pessoas a partir de 60 anos, não serão aceitas inscrições de profissionais a partir dessa idade.

Documentação exigida: identidade; CPF; diploma ou certificado de graduação, residência, especialização, para as funções de nível superior; diploma ou certificado de conclusão de ensino médio para as funções de nível médio; diploma ou certificado de conclusão de curso técnico, quando for o caso; carteira profissional.