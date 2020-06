São Gonçalo prorroga medidas de isolamento social

A Prefeitura de São Gonçalo publicou nesta terça-feira, dia 30, o Decreto 154/2020, que prorroga as recomedações de islamento social na cidade até o próximo dia 15 de julho. A determinação afeta comércios, repartições públicas e a sociedade civil como um todo.

Com a medida, permanecem autorizados a prática de exercícios ao ar livre de forma individual, o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e afins, com limitação de atendimento ao público a 30% da capacidade de lotação, apenas para entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento (a modalidade de “self service”).

São permitidos também feiras livres que realizem a comercialização de produtos do gênero alimentício (obedecendo as regras em decreto), lojas de conveniência, vedada a permanência continuada e a aglomeração de pessoas, e demais estabelecimentos comerciais que já estavam autorizados a funcionar, respeitando as regras vigentes quanto à situação de emergência.

Os shoppings, galerias e centros comerciais estão autorizados a abrir entre 10h e 22h, com o limite de 50% da capacidade total. Para funcionar, precisam seguir regras como o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os funcionários; álcool em gel 70% (ou similares) a todos os clientes, permitam o acesso e circulação no interior do estabelecimento apenas a clientes, frequentadores e funcionários que estiverem usando máscara de proteção respiratória, além de adotarem medidas de contenção do acesso ao interior do estabelecimento com vistas a manter o distanciamento mínimo de um metro entre cada cliente.

Seguem fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres. As praças e quiosques de alimentação só podem disponibilizar 30% da capacidade de mesas e assentos. Continua proibido o uso de provadores pelos clientes e o uso do estacionamento fica reduzido pela metade.

O decreto publicado nesta terça-feira mantém, até o dia 15 de julho, todas as medidas dos Decretos Municipais 131, 136, 139, 142, 146, 148 e 151/2020.