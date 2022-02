São Gonçalo prorroga inscrições para o Conselho de Cultura

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura prorrogou até segunda-feira (7) as inscrições para os interessados na eleições do Conselho Municipal de Cultura. As entidades da sociedade civil e os integrantes da classe artística de São Gonçalo tem até a próxima segunda-feira para inscrever os candidatos e eleitores do processo eleitoral do conselho do setor. A divulgação dos habilitados está marcada para o terça-feira (8) e os recursos podem ser apresentados entre quarta e quinta-feira (9 e 10). A divulgação dos resultados esta marcada para o dia 16.

O Conselho Municipal de Cultura é um órgão coletivo, com a participação do poder público e da sociedade civil, que colabora na elaboração e fiscalização da política cultural do Governo Municipal.