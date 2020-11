São Gonçalo prorroga as medidas de isolamento social, dessa vez até segunda-feira

O município de São Gonçalo prorrogou até segunda-feira (30) as medidas de isolamento social diante do aumento de casos de Covid-19. A prefeitura publicou o decreto 359/2020 que prorrogou a regras de enfrentamento à pandemia. No último dia 19, a prefeitura já havia publicado outro decreto no Diário Oficial, estabelecendo medidas restritivas, que foram prorrogadas. A procura pela testagem na cidade também aumentou nos últimos dias.

Entre as medidas está a redução do fluxo de clientes dentro de estabelecimentos comerciais, passando a funcionar com dois terços de sua capacidade, além da proibição da circulação de crianças, menores de cinco anos. Os templos e igrejas poderão funcionar apenas mantendo os protocolos sanitários.

Também entre as determinações publicadas está limitação de público, à dois terços, nas feiras livres e no Centro de Tradições, para evitar aglomeração. Já nas academias de ginástica, a limitação de público foi reduzia a um terço da capacidade. O uso das máscaras segue obrigatório para todos os trabalhadores ligados aos estabelecimentos industriais, comerciais e aos clientes, assim como a disponibilização de álcool em gel.

Os shoppings centers, centros comerciais e galerias abrirão de 10h às 22h, também seguindo todos os protocolos estabelecidos nas suas dependências, tanto para clientes quanto para funcionários. Nos estacionamentos a limitação foi reduzida para dois terços da capacidade. A realização de eventos com aglomeração de pessoas segue proibida, como festas, comícios, eventos desportivos, e espaços de entretenimento.