São Gonçalo: Pronto Socorro Infantil vai ser reformado

FOTO: Como a unidade continuará em funcionamento, a obra será realizada por etapas

O Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto, em São Gonçalo passará por reformas. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai reformar o equipamento – desde a troca dos pisos até a adequação dos espaços. Apesar da revitalização, o PSI vai continuar funcionando normalmente durante 24h, todos os dias, para as emergências pediátricas, segundo a Prefeitura de São Gonçalo.

Como a unidade continuará em funcionamento, a obra será realizada por etapas. Para começar serão reformadas a recepção, as duas salas de classificação de risco, recepção do raio-x e salas de apoio. “A obra será por etapas para não atrapalhar o funcionamento da unidade. A segunda etapa será iniciada só quando a primeira etapa estiver concluída. Os ambientes receberão piso novo, pintura, climatização, adequações gerais e revisão elétrica”, disse o engenheiro Pedro Henrique Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

São Gonçalo realiza obras de revitalização em 14 unidades da rede básica de saúde e já entregou 12 postos revitalizados. Além dos postos, a secretaria entregou o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), em Lagoinha; e prepara os últimos ajustes do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Outras duas grandes obras também estão em andamento: o novo PAM Neves e a Clínica Municipal do Colubandê, que serão entregues este ano.