São Gonçalo promove mais uma edição do Cidadania Itinerante

Neste sábado (20), moradores do bairro Laranjal receberam ações do projeto “Cidadania Itinerante”, realizado semanalmente, em áreas vulneráveis da cidade, pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social. A oitava edição do projeto aconteceu na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Avenida Bispo Dom João da Mata, número 80.

Durante o dia, os moradores tiveram acesso à diversos serviços de forma gratuita, como orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, emissão de CPF, direcionamento sobre Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação ao combate à violência contra as mulheres, aferição de pressão arterial, odontomóvel, além de corte de cabelo e recreação infantil.

“É satisfatório perceber que, a cada edição, atingimos um número cada vez maior de pessoas, atingindo nosso objetivo: alcançar as demandas sociais dos mais vulneráveis neste período de pandemia. Vamos seguir trabalhando para amenizar a procura pela regularização da documentação básica, que é um direito de todos, e levar diversos serviços para a população de São Gonçalo”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

A próxima edição do Cidadania Itinerante será em alusão ao Novembro Negro, no dia 26 de novembro, próxima sexta-feira, na quadra da escola de samba Porto da Pedra.