São Gonçalo promove evento pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O ‘Festival Uma Tarde de Inclusão’, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado na sexta-feira (3), foi realizado hoje (6) em São Gonçalo.

“Nossa gestão tem total responsabilidade e respeito pelas políticas públicas desenvolvidas no nosso município destinadas às pessoas com deficiência. Vamos seguir avançando para garantir acessibilidade e os direitos dessas pessoas”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Recentemente, a secretaria criou a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão com o objetivo de fazer com que todas as pessoas com deficiência tenham acesso aos programas desenvolvidos no município. “Vamos trabalhar para colocar em prática todos os projetos que temos designados para as pessoas com deficiência”, afirmou a coordenadora Vanessa Lopes.

O festival, que aconteceu no ginásio do antigo 3º BI, no bairro Venda da Cruz, contou com a participação do Grupo Inclusivo de Dança Expressar; dos paratletas Gabriel Lucena e Bruno Marins Araújo; representantes do Centro de Referência Municipal em Autismo e do projeto Pescando, Evangelizando, Ensinando, Servindo Crianças para Cristo (PESC); dos grupos Kolynos, Apaegodinho e Atitude; e da Banda Especial Tambores da Apae São Gonçalo.

“Estamos desenvolvendo projetos para que São Gonçalo se torne uma cidade acessível e para todos. Também trabalhamos na busca da conscientização sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em todos os ambientes da nossa cidade”, afirmou o subsecretário de Proteção Social Especial, Jair Mello.