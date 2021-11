São Gonçalo promove curso de tranças afro

A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres está promovendo o “Curso intensivo de tranças afro”, no bairro Porto da Pedra. O objetivo é estimular a criatividade manual e ensinar técnicas de trança afro relacionadas à ancestralidade e como forma de resistência. O curso, ministrado pela trancista Dori, está sendo realizado às segundas e quartas-feiras do mês de novembro, no horário de 10h às 17h.

“Seguimos trabalhando pela valorização da cultura negra. A Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial tem se esforçado para manter a cultura e buscado uma forma de fomentar o empreendedorismo e a aquisição de algum recurso para o sustento da família”, disse a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

Durante o curso, que está sendo no Instituto Abraço do Tigre, as alunas têm acesso a noções de empreendedorismo, além de conceitos sobre moda, maquiagem, precificação e redes sociais. A iniciativa faz parte do “Novembro Negro”, desenvolvido pela Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial.

Feira Aduke – No dia 26 de novembro, também dentro do “Novembro Negro”, a quadra da escola de samba Porto da Pedra vai receber, das 10h às 19h, a Feira Aduke. O evento vai contar com desfiles, feira de empreendedorismo, presença de passistas e mestre-sala e porta-bandeira da escola, entre outras atividades. Na oportunidade, serão feitas inscrições para a próxima edição do “Curso intensivo de tranças afro”, que ainda terá data definida. No mesmo dia, as alunas que receberam os ensinamentos durante este mês de novembro vão ganhar um certificado de conclusão.