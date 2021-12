São Gonçalo promove Cidadania Itinerante no ‘Natal de Novas Luzes’

Equipes da Assistência Social ofereceram diversos serviços na Praça Zé Garoto

Mais uma edição do projeto “Cidadania Itinerante” foi realizada em São Gonçalo. A ação aconteceu neste sábado (4), na Praça Estephania de Carvalho, no Zé Garoto, que nesta noite recebe o “Natal de Novas Luzes”. O prefeito Capitão Nelson, o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e o deputado federal Altineu Côrtes estiveram no local e destacaram a importância de levar serviços básicos de forma acessível para a população.

“A ideia do Cidadania Itinerante foi brilhante, pois atende aqueles que não tem condições de obter as documentações básicas, essas que são de direito de todo cidadão. Queremos que o gonçalense tenha dignidade. Vamos trabalhar para oferecer esses serviços em todos os bairros do município”, declarou o prefeito.

“Os serviços da prefeitura precisam chegar até a população, essa é a nossa maior preocupação. E, por isso, promovemos o projeto em todos os cantos da cidade semanalmente. Ter o ‘Cidadania Itinerante’ no ‘Natal de Novas Luzes’ é a comprovação de que o Natal em São Gonçalo não se limita ao Papai Noel, seguimos trabalhando para oferecer serviços públicos que atendam os moradores em todas as datas do ano”, afirmou Edinaldo Basílio, secretário de Assistência Social.

Durante ação, agentes da saúde aplicaram a vacina contra a gripe

Durante a manhã, todos que passaram pela praça tiveram acesso a diversos serviços de forma gratuita, como orientação jurídica, instruções sobre o SINE e o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, emissão de CPF, direcionamento sobre Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação ao combate à violência contra as mulheres, aferição de pressão arterial, odontomóvel, além de corte de cabelo, manicures e recreação infantil.

Durante a ação, profissionais da Saúde também aplicaram a vacina da gripe.