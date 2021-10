São Gonçalo promove ações pelo Outubro Rosa

Uma carreata marcou a abertura dos eventos do Outubro Rosa em São Gonçalo. Os motoristas partiram no sábado (2) da Praça Zé Garoto e seguiu até o bairro Santa Isabel. Com o mantra “Quem procura acha, e quem acha, trata” o objetivo é conscientizar as pessoas da importância dos exames preventivos. Com direito a um carro de som, não faltou animação para falar de um assunto tão importante.

Foto: Renan Otto

“A melhor cura contra o câncer é a prevenção. Trabalhamos o ano todo lutando e levando informação às mulheres de nossa cidade. No mês de outubro, essas ações são intensificadas, com diversas iniciativas não apenas de conscientização, como também no atendimento. Além de levar informação, nesse momento também celebramos a vida daquelas mulheres que já passaram por esse processo e são inspiração para outras. O prefeito Capitão Nelson tem um olhar diferenciado e a oncologia no nosso município tem caminhado em passos largos. Em 10 meses, ele conseguiu fazer mais do que foi feito em 30 anos nessa área”, destacou.

Foto: Renan Otto

Uma das participantes foi Janaina Gimenez Rojas, de 55 anos e moradora da Trindade. Após descobrir um nódulo na mama direita em 2014, ela segue em tratamento

“Cada dia é uma vitória e poder passar o meu exemplo para as meninas que estão recebendo o diagnóstico, achando que não vão conseguir e vendo que tem gente que está lutando, é um milagre. O importante nesse momento é o apoio, pois aqui a dor de uma é a dor de todas. Estamos juntas para divulgar cada vez mais e conscientizar as pessoas”, concluiu.

Foto: Renan Otto

Programação – Neste domingo (03), será inaugurada a Exposição Unidas Pela Vida no Shopping Partage, às 15h. A partir da segunda-feira (04), o Pátio Alcântara e o Partage Shopping vão disponibilizar lojas para oficinas e cortes de cabelo. E ainda, marcação de exames (até às 17h).