São Gonçalo promove ações para saúde do homem

O Programa Municipal de Saúde do Homem realizará quatro ações de valorização do homem em quatro unidades de saúde da família (USF) nas próximas semanas. O objetivo é conscientizar os homens da importância de prevenir doenças e mostrar todos os programas de saúde da Secretaria de Saúde e Defesa Civil disponíveis, tanto para prevenção quanto para tratamento.

As ações, que vão acontecer nas USFs Palmeiras II; Neuza Goulart, Palmeiras; Salgueiro e Leôncio Correa, na Fazenda dos Mineiros, sempre a partir das 9h30, acontecerão nos dias 24, 25, 30 e 31 de agosto, respectivamente.

Além do Programa do Homem, representantes dos programas municipais da População Negra, Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids e do Tabagismo estarão presentes para orientações.

“Queremos mostrar que os homens têm dispositivos à sua disposição e que eles podem procurar as unidades de saúde de São Gonçalo para diversos fins, não só nos casos de emergência. O cuidado com a saúde deve ser preventivo”, disse a coordenadora do Programa do Homem, Maria Neto.