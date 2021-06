São Gonçalo presta atendimento a idosos

O Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso é um local de atendimento exclusivo ao idoso que fica no bairro Jardim Catarina. No local a terceira idade tem apoio quando o assunto é a violência sofrida por eles, que tem o Dia Mundial de Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas lembrado na próxima terça-feira (15).

O espaço terá oficinas de estimulação cognitiva com atividades que estimulam a memória, atenção e criatividade com os pacientes que passaram por consulta médica e pela enfermagem e apresentam alguma indicação para a oficina. Às 10h, haverá palestra com a participação de todas as equipes e da especialista em gerontologia, a Dra. Sandra Rabelo, da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) da UFRJ, sobre a violência contra o idoso.

“O Programa Municipal da Saúde da Pessoa Idosa trabalha na implantação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, cuja implantação deu origem à Linha de Cuidado da pessoa idosa, elaborada por uma equipe técnica de profissionais da Atenção Básica. As ações previstas na Linha de Cuidado visam integrar a Rede de Assistência à Pessoa Idosa a fim de prover o acolhimento, bem como prevenir e tratar a saúde do idoso”, explicou a fisioterapeuta e coordenadora do programa, Maria da Conceição Lopes de Souza Mendonça.

O local une saúde e assistência social com atendimento de geriatra, enfermagem e assistente social especialistas em gerontologia, fisioterapeuta, psicólogos, educadores sociais e pedagogos e tem livre demanda, ou seja, não precisa de marcação prévia. O local tem 236 idosos cadastrados e realiza, mensalmente, uma média de 490 atendimentos entre consultas médicas, de enfermagem, fisioterapia e oficinas de saúde.

O Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso fica na Avenida Albino Imparato, 1.501, Jardim Catarina (em frente à Lona Cultural) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações pelo telefone: (21) 2702-5667.

Casos de violência

Onde buscar ajuda:

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – Superintendência de Saúde Coletiva, Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista – Telefone: 3195-5198

Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Rua Dr. Porciúncula, 395, Venda da Cruz (antigo 3º BI).

Ministério Público – Promotoria de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência de São Gonçalo – Rua Dr. Getúlio Vargas, 2670, 6º andar, Santa Catarina.



Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso fica na Avenida Albino Imparato, 1.501, Jardim Catarina (em frente a Lona Cultural). Telefone: (21) 2701-9546.