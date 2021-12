São Gonçalo Presente vai atuar na retirada de motocicletas irregulares

Os agentes do São Gonçalo Presente agora estão aptos para retirar motos irregulares de circulação no município. A liberação para a prática da nova atribuição dos 17 policiais militares da Operação foi publicada pela portaria do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), em novembro. Com essa atribuição, os militares darão reforço às aplicações de infrações de trânsito, retirando das ruas motocicletas identificadas como roubadas e coibindo assaltos praticados com estes veículos, reduzindo ainda mais os índices de criminalidade.

As motocicletas retiradas das ruas durante as ações de patrulhamento pelos centros comerciais e de grande movimentação pelos agentes do São Gonçalo Presente serão encaminhadas para o depósito municipal, Transguard, localizado na Rua General, R. Fonseca Ramos, na Estrela do Norte.

Os policiais militares serão divididos em equipes para realizar patrulhamento em áreas específicas, onde serão os responsáveis por essa nova atribuição. Para facilitar a logística das ações, dois reboques do tipo carretinha estarão acoplados às viaturas do São Gonçalo Presente, que auxiliarão no reboque das motos durante o patrulhamento.

Para o secretário Major David Ricardo, essa nova competência irá impactar na queda dos índices de roubos de rua.

“É importante para nós retirarmos das ruas motocicletas sem identificação, que na maioria das vezes são o principal meio para a prática de crimes”, afirmou o major.