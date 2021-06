São Gonçalo Presente arrecada cobertores para três abrigos da cidade

Também foram doados peças de vestuário feminino e masculino

Agentes da Operação São Gonçalo Presente, em ação conjunta com o Serviço Social do programa integrado à Secretaria de Ordem Pública, participaram, na segunda-feira (28) de um ato beneficente que tem como lema: “cuidado e amor ao próximo”. Durante a campanha de agasalhos “Doe e Aqueça um Coração”, iniciada no dia 20 de maio, foram arrecadados 80 cobertores, além de roupas femininas e masculinas. Todo material arrecadado será distribuído para três abrigos do município.

Na última segunda-feira, a equipe entregou para a instituição Albergue da Misericórdia, em Monjolos, cerca de 45 cobertores, além de roupas femininas e masculinas. A casa que atende atualmente 40 homens entre 18 e 59 anos de idade, disponibiliza atividades com o intuito de geração de renda e sustentabilidade, permitindo que os materiais produzidos no asilo sejam utilizados para o benefício dos abrigados e demais voluntários.

Para o secretário de Ordem Pública, David Ricardo, a ação visa atender a demanda dos abrigos de São Gonçalo durante esse inverno, além de pessoas em situação de rua.

“Estamos sempre pelas ruas da cidade colaborando para a proteção da população, e essa é uma maneira de também cuidar do nosso próximo, proporcionando aos menos favorecidos uma coberta para se aquecer durante esse inverno”, afirmou o secretário.

Durante a visita, a equipe foi recebida pelo assessor da coordenação, José Victor Fernandes, que se dedica ao local desde a adolescência.

O restante do material arrecadado foi entregue, nesta quarta-feira (30), para mais duas instituições de São Gonçalo, sendo elas o Abrigo Santa Rita de Cássia, situado na Praça dos Bandeirantes, e ao Instituto de Lar Longa Permanência para Idoso (ILPI), localizado na Rua Luiz Mota, no Raul Veiga.