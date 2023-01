São Gonçalo: Praça do Barenco está na reta final de obras

A Praça do Barenco, no Boaçu, em São Gonçalo, está recebendo os ajustes finais para ser entregue, segundo informações da Prefeitura de São Gonçalo. Um grafite será desenhado através da. O desenho aprovado por 78,8% dos votos representa o esporte, a natureza e a cultura local. Na praça, equipes do setor de Parques e Jardins estão finalizando o paisagismo.

Todas as praças do programa “Praça Renovada” estão recebendo um novo designer, com novos equipamentos e concepção paisagística e uma área mais ampla para atividades físicas. As grades estão sendo retiradas e substituídas por canteiros vivos.





Fotos: Renan Otto





As ações que já foram realizadas pelas equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo incluem ainda a troca de piso, restauração dos brinquedos e diversos outros serviços para que os moradores possam ganhar uma área nova de convivência e entretenimento.



A quadra ganhou um novo alambrado e grama sintética. Os pisos intertravados já foram colocados. Na área onde fica o parquinho das crianças um piso emborrachado ajuda a evitar acidentes.Os canteiros que compõem o paisagismo do local estão sendo finalizados com as mudas cultivadas no Horto Municipal.