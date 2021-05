São Gonçalo pode ganhar um polo naval

O prefeito Capitão Nelson recebeu, na última semana, o proprietário do estaleiro Renave, de Niterói, para discutir novos investimentos na cidade de São Gonçalo. Durante o encontro foi discutida a implantação de um polo naval na cidade, com uma possível expansão do estaleiro levando em conta a proximidade entre os municípios de São Gonçalo e Niterói ou a instalação de um polo náutico, explorando atividades de lazer e turismo na cidade.

O primeiro encontro entre a prefeitura e os representantes do estaleiro, discutiu a viabilidade de novos negócios no município. O prefeito destacou a disponibilidade da prefeitura em dialogar com o empresariado para que mais investimentos sejam feitos na cidade, gerando emprego e renda para a população.

“É interesse nosso atrair investimentos para São Gonçalo. Aos poucos estamos conseguindo restabelecer a confiança do empresário para investir na cidade porque estamos nos mobilizando. Conseguimos trazer o São Gonçalo Presente, melhorando a segurança. Quem gera emprego e renda é o empresário. Temos que atrair empregos e o empresário é fundamental para isso. Pode ter certeza, nossas portas estão abertas para quem quiser investir na cidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O estaleiro Renave é o maior da América Latina e possui 70% do seu quadro de funcionários formado por cidadãos de São Gonçalo. Essa proximidade com o município foi destacada por Paulo Rebelo, proprietário do estaleiro, a fim de gerar novos investimentos na cidade de São Gonçalo.