São Gonçalo perde por 2 a 0 para Rio-São Paulo pela segunda rodada do Carioca B1

Time gonçalense foi derrotado na tarde desta quarta (22) no Estádio Alzirão

Depois de vencer fora de casa na estreia da Série B1 do Campeonato Carioca, o São Gonçalo não conseguiu superar o Rio-São Paulo e perdeu por 2 a 0. Mesmo jogando em seus domínios, no Estádio Alzirão, em Itaboraí, o time alvi-anil gonçalense não conseguiu superar a equipe de Campinho, que chegou à segunda vitória na terceira divisão estadual. Os gols foram marcados por Castro e Pablo Tanque.

Com autoridade e um gol em cada tempo, a equipe alvinegra não tomou conhecimento do time de São Gonçalo. Com a vitória, o Rio-São Paulo chegou a 6 pontos lidera de forma invicta o Grupo A da Taça Maracanã, o primeiro turno da Série B1. Já a equipe gonçalense caiu uma posição na tabela e é o terceiro colocado com 3.

O próximo jogo do São Gonçalo será contra o Duque de Caxias neste ´sabado (25), às 15 horas, no Estádio Marrentão, em Xerém, na Baixada Fluminense,