São Gonçalo passa Niterói em número de mortes por Covid-19

Os números atualizados pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo informam que o município chegou a 17 óbitos hoje, ultrapassando Niterói, que conta com 16 óbitos causados pelo novo coronavírus. As mortes por Covid-19 avançam dia a dia na cidade em relação a última terça-feira (21), quando o número era de 10 mortes e na quarta-feira (22) quando passou para 12. Em todo Estado, até esta quinta-feira (23), há 6.172 casos confirmados e 530 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 206 óbitos em investigação.

A SES confirma hoje mais 40 óbitos por coronavírus no estado. As 530 vítimas foram registradas nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 322

Duque de Caxias – 40; Nova Iguaçu – 19; Niterói – 16; São Gonçalo – 17 (atualizado pela prefeitura); Mesquita – 9; Macaé – 8; Petrópolis – 8; São João de Meriti – 8; Belford Roxo – 7; Itaboraí – 7; Maricá – 7; Tanguá – 6; Volta Redonda – 6; Rio das Ostras – 5; Resende – 4; Barra do Piraí – 3; Iguaba Grande – 3; Itaguaí – 3;

Magé – 3; Rio Bonito – 3; Queimados – 3; Cabo Frio – 2; Mangaratiba – 2; Nilópolis – 2; Nova Friburgo – 2; São Pedro da Aldeia – 2; Sapucaia – 2; Araruama – 1; Arraial do Cabo – 1; Barra Mansa – 1; Bom Jardim – 1; Bom Jesus de Itabapoana – 1; Cachoeira de Macacu – 1; Campos dos Goytacazes – 1; Japeri – 1; Miguel Pereira – 1; Paracambi – 1; Paraty – 1; São Francisco de Itabapoana – 1; Teresópolis – 1 e município em investigação – 1.

Já os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro – 4.027; Nova Iguaçu – 264; Duque de Caxias – 243; Niterói – 239; Volta Redonda – 181; São Gonçalo – 144; São João de Meriti – 116; Belford Roxo – 104; Mesquita – 89; Petrópolis – 76; Itaboraí – 58; Magé – 52; Nilópolis – 42; Macaé – 40; Maricá – 40; Nova Friburgo – 35; Queimados – 35; Teresópolis – 31; Rio das Ostras – 24; Cabo Frio – 23; Araruama – 19;

Barra Mansa – 17; Itaguaí – 17; Resende – 15; Rio Bonito – 15

São Pedro da Aldeia – 15; Barra do Piraí – 14; Casimiro de Abreu – 13;

Japeri – 13; Angra dos Reis – 11; Iguaba Grande – 11; Tanguá – 11; Paracambi – 10; Campos dos Goytacazes – 8; Cachoeiras de Macacu – 7; Bom Jesus de Itabapoana – 6; Mangaratiba – 6; Miguel Pereira – 6; Guapimirim – 5; Saquarema – 5; Seropédica – 5; Três Rios – 5; Arraial do Cabo – 4; Bom Jardim – 4; Paraty – 4; Pinheiral – 4; Valença – 4; Itaperuna; – 3; Itatiaia – 3; Paraíba do Sul – 3; Piraí – 3; Porto Real – 3; Quatis – 3; Quissamã – 3; São Fidélis – 3; Sapucaia – 3; Silva Jardim – 3; Vassouras – 3;

Armação de Búzios – 2; Conceição de Macabu – 2; Paty do Alferes – 2; Rio das Flores – 2; São Francisco de Itabapoana – 2; Sumidouro – 2; Aperibé – 1; Areal – 1; Cantagalo – 1; Carapebus – 1; Macuco – 1; Mendes – 1; Porciúncula – 1; Santo Antônio de Pádua – 1; São João da Barra – 1 e município em investigação – 1.

