São Gonçalo oferece treinamento funcional para crianças

O treinamento funcional na infância é uma atividade que auxilia no fortalecimento do corpo, desenvolvendo as capacidades físicas de cada criança. Pensando nisso, o projeto São Gonçalo em Movimento, oferece aulas gratuitas de funcional para crianças e adolescentes de 5 anos a 17 anos, no bairro Camarão.



Através das atividades disponibilizadas para o público infantil, o projeto visa auxiliar na socialização dos pequenos, buscando trabalhar a coordenação motora e desenvolvendo a agilidade. Os exercícios são um método de praticar atividades físicas sem aparelhos, sendo utilizadas dinâmicas como correr, saltar, escalar, empurrar, puxar e agachar. Esses exercícios são consideradas funcionais, porque trabalham habilidades motoras fundamentais e padrões de movimento comuns à idade.



Para as crianças, o treinamento funcional também pode trazer uma série de outros benefícios, além do condicionamento físico e desenvolvimento motor, como flexibilidade, agilidade, resistência, coordenação motora, gasto de energia e controle do ganho de peso corporal, estímulo ao desenvolvimento cognitivo, consciência corporal e controle mental.



As atividades de funcional kids do Projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Lazer e Esportes (Faesg); são oferecidas no Clube Embaixadores, que fica na Rua Maria Fonseca, 60, no bairro Camarão, às segundas, quartas e sextas, de 8h às 10h e 13h30min às 15h. As vagas são limitadas.