São Gonçalo, Niterói e Maricá sem água na próxima semana

O Sistema Imunana-Laranjal vai passar por uma manutenção preventiva na próxima quarta-feira (6). Pensando no Verão 2021/2022, a Cedae vai fechar o sistema das 7h às 22h. O fornecimento de água será interrompido nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Ilha de Paquetá e parte de Maricá. A Companhia recomenda aos clientes que reservem água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

O abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção, mas em alguns pontos das cidades, como ruas elevadas, o fornecimento poderá levar até 48 horas para normalizar. A Cedae organizou esquema especial para atender os hospitais, unidades do Corpo de Bombeiros, escolas e demais serviços essenciais com carros-pipa durante o período de abrangência da manutenção preventiva.

O serviço mobilizará 88 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos, agentes de saneamento, além de 16 veículos. Coordenada pela Gerência Imunana-Laranjal, a ação é fundamental para possibilitar reparos e correções necessárias no sistema, como a substituição de equipamentos e a limpeza das estruturas e instalações.

“É como a revisão do carro antes de uma longa viagem. O Verão é o momento em que temos a maior demanda, com a mesma produção, e não podemos falhar. Não se pode trocar o pneu do carro com o veículo em movimento. Então, uma vez por ano, a Companhia faz a parada de manutenção preventiva para troca de peças, substituição de válvulas, verificação das estruturas elétricas, das baterias de nobreak de proteção do sistema e demais equipamentos”, descreve o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Daniel Okumura.