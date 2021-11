São Gonçalo: ‘Natal de Novas Luzes’ tem novo calendário

Dezembro terá eventos natalinos para celebrar a data

O evento ‘Natal de Novas Luzes’ precisou passar por uma adequação em seu calendário. Os três eventos com a chegada do Papai Noel, que serão realizados na Praça Zé Garoto, Praça da Trindade e Praça do Bandeirantes, irão acontecer ao longo do mês de dezembro.



O evento da Praça Zé Garoto, que antes estava previsto para acontecer no dia 20 de novembro, será realizado no dia 4 de dezembro. A festa na Praça da Trindade será no dia 11; na Praça do Bandeirantes, será no dia 18.



‘Natal de Novas Luzes’



Cinco praças do município vão receber o ‘Natal de Novas Luzes’, uma iniciativa da prefeitura que vai levar toda a magia dessa data a cinco pontos da cidade, com uma iluminação especial para celebrar a data. Três dessas praças, além da iluminação natalina, terão dias reservados para o lazer das crianças, incluindo a chegada do Papai Noel.

Os cinco locais que receberão a iluminação especial são a Praça Estephânia de Carvalho, a popular Praça do Zé Garoto, a Praça da Trindade, Praça dos Ex-Combatentes, Praça do Bandeirantes e o Espaço Raul Veiga, no Alcântara.



As três praças escolhidas para a chegada do Papai Noel, além da iluminação terão um dia especial de lazer, com recreação, cama elástica, brinquedos infláveis, teatro e apresentações da Orquestra Municipal e do Coral Municipal, apresentando temas natalinos. Para finalizar o dia especial, as crianças vão acompanhar a chegada do Bom Velhinho e poderão tirar a tradicional foto com o Papai Noel. Também haverá queima de fogos de artifícios especiais, que não utilizam explosivos.



Dia de lazer com a chegada do Papai Noel



04 de dezembro – Praça Zé Garoto

11 de dezembro – Praça da Trindade

18 de dezembro – Praça do Bandeirantes



Túnel de luzes em Alcântara



O centro de Alcântara terá um Natal ainda mais iluminado neste ano. Isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico instalará um túnel com luzes de led na Rua Yolanda Saad Abuzaid. O objetivo é fomentar a economia da localidade em uma das datas mais importantes para o comércio.



Ao todo, o túnel vai contar com 165 metros de extensão iluminados com luz de led e será inaugurado no dia 1º de dezembro, permanecendo até 6 de janeiro, Dia de Reis. A iniciativa também conta com apoio da Secretaria de Ordem Pública e da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas.