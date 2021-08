São Gonçalo lidera ranking de furtos de energia

A cidade de São Gonçalo lidera o ranking de casos de furto de energia, no que diz respeito á área atendida pela concessionária Enel. De acordo com balanço, referente ao primeiro semestre de 2021, divulgado pela prestadora nesta segunda-feira (16). São Gonçalo lidera a lista, com índice de 39,9% de perdas de energia.

De acordo com a concessionária, isso significa que, de toda energia distribuída pela companhia na cidade, cerca de 40% é perdida, sendo a maior parte devido ao furto de energia, também conhecido como “gato”. Duque de Caxias vem na sequência do ranking, com índice de 32,5%, e Itaboraí ocupa a terceira posição, com 32,3%, seguidas pelas cidades de Magé (30,8%) e Araruama (28%), respectivamente.

Com isso, a prestadora afirma que intensificou o combate ao furto de energia. No primeiro semestre desse ano, a distribuidora realizou 152 mil inspeções em sua área de concessão, crescimento de 13% na comparação com as 134 mil inspeções realizadas no primeiro semestre de 2020. Levantamento interno aponta que a companhia identificou 80 mil irregularidades entre janeiro e junho de 2021, um aumento de 111% em relação às 38 mil fraudes encontradas no mesmo período do ano passado.

Dessa forma, foi possível recuperar 234 milhões de kWh de energia furtada, o que representa uma expansão de 67% frente aos 140 milhões de kWh de volume de energia recuperado pela concessionária no primeiro semestre de 2020. O volume de energia recuperado pela distribuidora no primeiro semestre de 2021 seria suficiente para abastecer aproximadamente 130 mil residências por um ano com consumo médio mensal de 150/kWh.

A pena para o crime de furto de energia vai de um a oito anos de prisão, além de multa. Além de crime, as fraudes e furtos contribuem para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores. Isso ocorre porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconhece nas tarifas uma parte das chamadas “perdas comerciais”, como são denominados tecnicamente os furtos e as fraudes no jargão do setor elétrico.