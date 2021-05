São Gonçalo lança campanha para evitar lockdown

Vendo o número de casos e mortes avançarem na cidade, e com objetivo de evitar que medidas restritivas mais duras sejam adotadas em São Gonçalo, a Prefeitura lançou ontem (17) uma campanha de conscientização da população para que respeite as medidas sanitárias, evitando assim a necessidade de um lockdown em toda cidade, com o fechamento de diversas atividades econômicas comerciais, o que prejudicaria o terceiro setor tão importante para a economia da cidade.

Pelas ruas da cidade, um carro de som com uma gravação feita pelo prefeito Nelson Ruas alerta a população da necessidade das pessoas permanecerem em casa e tomarem os cuidados necessários para que não haja a necessidade de se adotar medidas de isolamento social que sejam mais adotadas: “Nossa cidade sem lockdown, depende de você!”, afirma voz do prefeito na gravação.

Pelas redes sociais, o alerta está sendo feito pelo Secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, que gravou um vídeo no centro comercial do Alcântara, alertando as pessoas sobre a responsabilidade de cada um na luta contra a pandemia.

“Manter as lojas de portas abertas durante a pandemia é um desafio diário. De um lado, milhares de trabalhadores que dependem de seus empregos. Do outro, leitos de hospitais escassos na Rede Pública de Saúde. Nas duas situações, a luta pela sobrevivência”, afirma o secretário lembrando que o setor representa uma arrecadação fundamental para que a prefeitura siga as medidas necessárias para o enfrentamento da própria pandemia, como para ações pontuais de manutenção da cidade.

Ricardo lembra que os números de infecções, internações e leitos definem o funcionamento das atividades econômicas ou a necessidade de medidas restritivas mais severas, como o lockdown. “Manter o nosso comércio funcionando depende de você! Siga os protocolos de segurança: evite aglomerações, higienize as mãos e use máscaras”, concluiu.

Marcelo Almeida