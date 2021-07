São Gonçalo já vacinou 58% do público-alvo

A prefeitura de São Gonçalo informa que o município aplicou 633.127 doses das 761.498 recebidas esta semana. Já são 83% aplicadas, do total de doses recebidas. O público-alvo vacinável na cidade é um total de 851.886 gonçalenses, e até a quarta-feira (7), cerca de 58% deste público já tinha sido vacinado com a primeira dose, e 17% com a segunda dose. A prefeitura esclarece que o cálculo é feito pelo público-alvo e não pelo total de habitantes.

A Secretaria de Saúde informa que ampliou o horário de atendimento na vacinação para que mais pessoas possam se vacinar sem aglomeração. A Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, e a Clínica Gonçalense do Mutondo, estão atendendo até às 21h.

O município lembra que, apesar do calendário estar reduzindo a faixa etária, os postos continuam atendendo todas as idades e grupos inseridos na primeira fase de vacinação.

Uma campanha chamada “Comunidade sem Covid” está sendo feita pela Secretaria de Assistência Social e disseminada pelos agentes de saúde, levando aos moradores a importância da imunização nas mais de 70 unidades espalhadas pelo município.

Calendário de primeira dose

– Quinta-feira (08): pessoas com mais de 22 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até doze meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

– Sexta-feira (09) e sábado (10): pessoas com mais de 18 anos.

Locais de vacinação, de segunda a sábado

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

– Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– PAM Coelho (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

– PAM Neves, das 8h às 17h

– Umpa Pacheco (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer), das 8h às 17h

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h