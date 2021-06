São Gonçalo já está aplicando a vacina Janssen com dose única

Nas redes socais os primeiros relatos já surgiram da aplicação do imunizante contra a Covid-19, Janssen. A vacina era uma das mais esperadas por ter a eficácia de quase 70% e ser dose única. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) foram entregues 605.920 doses das vacinas contra a Covid-19. Dessas, 132.450 são da Janssen, para aplicação em dose única, com distribuição para os 92 municípios do estado. Além da Janssen, o município também recebeu 200.070 vacinas da Pfizer, destinadas a primeira dose. E 273.400 doses de CoronaVac, sendo 136.700 para primeira dose e 136.700 para segunda dose.

As secretarias municipais de Saúde de Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí fizeram a retirada dos imunizantes diretamente na CGA.

O Marcus Damasceno, de 38 anos, se vacinou neste sábado (26) e comemorou por ter conseguido encontrar o imunizante da fabricante Johnson & Johnson. “Com muita alegria e satisfação me vacinei hoje! Que a maioria esmagadora consiga ter a mesma sorte que eu. Ainda peguei a vacina Janssen, que é dose única. Já chegou em São Gonçalo. Parabéns a cidade que está arrasando na vacinação acelerada”, escreveu.

Assim como Marcus, Marina Vaz, de 37 anos, também conseguiu se vacinar coma Janssen e comemorou. “Finalmente chegou o meu dia. Não sabia que São Gonçalo já tinha a Janssen. Aceito qualquer vacina, porque o importante é se proteger, mas onde me vacinei estavam dando essa que é dose única. Feliz demais em saber que estou imunizada. Só gratidão!”, relatou na rede social.

COMO FUNCIONA A JANSSEN

O imunizante, conhecido tecnicamente como Ad26.COV2.S, utiliza a tecnologia de vetor viral, um vírus enfraquecido que transporta os genes virais para dentro das células, estimulando a resposta imunológica. A mesma metodologia, considerada de 3ª geração, é utilizada nos imunizantes Oxford/AstraZeneca e Sputnik V.

Diferentemente das outras vacinas disponíveis contra a Covid-19, o imunizante da Janssen é aplicado com esquema de dose única (0,5 ml).