São Gonçalo inicia vacinação itinerante em parceria com a Cruz Vermelha

Para levar a vacinação contra a Covid-19 a toda a população, inclusive os que estão mais distantes e têm dificuldade de locomoção para chegar aos postos, São Gonçalo vai começar a vacinação itinerante em parceria com a Cruz Vermelha. Serão quatro bairros atendidos até o dia 16 de setembro: Santa Isabel, Salgueiro, Palmeiras e Jóquei.

Na Igreja de Santa Isabel, próximo a USF Santa Isabel, a vacinação acontece na quinta-feira (2) e sexta-feira (3) das 9h às 16h, e no sábado (4), das 9h às 12h.

No Centro Social Urbano, no Salgueiro, a vacinação acontece na segunda-feira (6), quarta-feira (8), quinta-feira (9) e na sexta-feira (10), das 9h às 16h.

No bairro Palmeiras, a vacinação vai acontecer no Posto de Saúde no sábado (11), das 9h às 12h, na segunda-feira (13), terça-feira (14), das 9h às 16h.

Já no bairro Jóquei, a vacinação acontece no Largo do Jóquei, nos Predinhos, na quarta-feira (15) e quinta-feira (16), das 9h às 16h.

“Desde o início da campanha de vacinação, nossas equipes de Saúde estão trabalhando com empenho para salvarmos vidas e vencermos essa guerra contra a covid-19. Ampliamos o número de pontos de atendimento, trabalhamos aos sábados, à noite, em feriados. Agora, iremos também em busca dos moradores que não conseguiram, por algum motivo, procurar atendimento nos postos de vacinação. Nosso objetivo é que cada gonçalense receba o imunizante”, garantiu o prefeito Capitão Nelson.

O ônibus tem estrutura completa para vacinação, com três salas para aplicação de imunizantes, três mesas para cadastro, 20 cadeiras para espera e ainda conta com duas tendas. Os profissionais da rede municipal de saúde vão trabalhar na aplicação das vacinas na unidade móvel.

“Estamos juntando esforços para vacinar toda a população, ampliando os locais e abrindo para os adolescentes. É muito importante que todos se conscientizem do que estamos vivendo e colaborem para conseguirmos controlar esta doença. Também é importante lembrar que, mesmo vacinados, temos que continuar com as medidas sanitárias de isolamento social, uso de máscara e higienização das mãos”, disse o secretário municipal de saúde, Dr. André Vargas.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e comprovante de residência do responsável, que deverá acompanhá-los ao local de vacinação. A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer está disponível. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo.