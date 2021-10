São Gonçalo inicia campanha de vacinação antirrábica

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2021 acontecerá em duas etapas na cidade de São Gonçalo. As etapas serão divididas por bairros. A intenção é vacinar 80% doa 150 mil cães e gatos da cidade, o que equivale a 120 mil animais. A campanha que iniciou hoje (23) acontecerá nas unidades de saúde, em escolas e associações de moradores, das 8h às 17h.

Na primeira etapa, os locais de vacinação funcionaram atendendo a população dos bairros de Neves, Vila Lage, Pita, Santa Catarina, Barro Vermelho, Covanca, Engenho Pequeno, Paraíso, Gradim, Porto Novo, Porto da Pedra, Brasilândia, Mutuá, Boaçu, Porto do Rosa, Boa Vista, Galo Branco, Centro, Estrela do Norte, Rocha, Lindo Parque, Antonina, Salgueiro, Zumbi, Jardim Catarina e outros próximos.

Fotos: Renan Otto

Na segunda etapa, no dia 6 de novembro, os postos irão atender Alcântara, Mutondo, Colubandê, Trindade, Coelho, Laranjal, Rio do Ouro, Tribobó, Anaia, Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia, Monjolos, Vista Alegre, Jardim Bom Retiro, Pacheco e localidades próximas. As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde Ambiental, ambas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e voluntários.

Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes. A raiva é uma doença mortal. É transmitida pela saliva de um animal infectado, através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães, gatos, morcegos e outros animais silvestres podem transmitir a doença.