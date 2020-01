São Gonçalo inaugura Centro de Tradições Nordestinas

Um pedacinho do Nordeste agora pode ser apreciado dentro da cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Foi inaugurado, neste sábado (25), o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. A festa de abertura contou com shows de forró pé de serra e da Orquestra Municipal de São Gonçalo, tocando os sucessos de Luiz Gonzaga.

“Este é um presente não só para os 300 mil nordestinos que moram em nossa cidade, mas também para todos os gonçalenses. Este espaço foi, por anos, um terreno baldio. As pessoas tinham medo de passar por aqui. Hoje, nosso complexo cultural e esportivo faz parte da revitalização do bairro de Neves”, destaca o prefeito da cidade, José Luiz Nanci.

Com um total de 22 mil metros quadrados, o local reúne música, culinária e artesanatos típicos da Região Nordeste do Brasil. O Centro conta com 16 quiosques, além de palco para shows e um anexo com estacionamento próprio, espaço de lazer com a primeira pista de patinação de São Gonçalo, academia de ginástica e playground.

A paraibana Edileusa Ferreira, 64 anos, é proprietária do quiosque Sertão 13. Nele, a comerciante vende produtos típicos da culinária nordestina, como carne de sol, baião de dois e sarapatel. “Eu vim para São Gonçalo em 1987 e aqui eu fiz minha vida. Tenho muito orgulho do meu trabalho e de representar meu Estado tão longe de casa. Tenho que agradecer ao prefeito pelo espaço, pois só ele pensou dessa forma nos nordestinos que moram em São Gonçalo”, ressalta Edileusa.

Durante todo o dia, o público presente não só aproveitou a culinária típica, como também se divertiu com shows da Orquestra Municipal, Trilha do Forró, Domingão e Arnuncinho, Cassiano e Trio da Beija Flor, além de um desfile de moda do grupo “Filhos de Dandara”, que desfilou no palco as roupas tradicionais da Região Nordeste.

Moradores de Neves, o casal Rodrigo e Gleiciane Silva, 27 e 21 anos, levou a família para conhecer o novo espaço de cultura e lazer da cidade. Rodrigo revela que pretende voltar mais vezes. “Antes a gente precisava atravessar a ponte e ir para a Feira de São Cristóvão. Agora nós temos esse local aqui perto de casa, ficou muito bom. Trouxe minhas duas crianças, minha irmã e três sobrinhos. Todos estão se divertindo”, conta Rodrigo.

Com o objetivo de ampliar a qualidade de vida da população e estimular a prática esportiva na cidade, também foi construída, em parceria com a Enel, uma quadra poliesportiva com arquibancada de concreto, alambrados para proteção e refletores de led para iluminação. Em fevereiro, será inaugurada a Sala Verde (Sala Dora Negreiros), como forma de incentivo à implantação de espaços socioambientais, além de um mirante para a Baía de Guanabara.

O Centro funciona às sextas e sábados, de 12h a 1h, com música a partir das 18h; e aos domingos, de 10 às 22h. A área de lazer, com pista de patinação, playground, quadra e academia, ficará aberta diariamente. O espaço fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.

Esporte

O grupo Patinar Alegra a Alma esteve presente inaugurando a primeira pista de patinação do município, no interior da Feira. Antes, os patinadores migravam para outras cidades para realizar a atividade.

“Quando soubemos que iria inaugurar um espaço como esse na nossa cidade ficamos muito felizes. Só de não ter que precisar migrar para outro município para fazer o que amamos e nos reunirmos, já ficamos muito contentes! Somos um grupo formado por moradores de diferentes bairros de São Gonçalo, então, poder treinar e praticar na cidade é um grande ganho para todos nós!”, afirmou Carla Moça, coordenadora do projeto que existe há três anos.

Na quadra esportiva o treinador de futsal Altair da Silva Oliveira acompanhava o time Nova Geração, projeto de futebol criado por ele e outros amigos moradores do bairro Engenho Pequeno.

“Eu via os meninos brincando pelas ruas lá do bairro e sempre quis muito fazer um projeto onde eles pudesse juntar as duas coisas que eles amam: brincar e jogar futebol. E hoje viemos treinar aqui nessa quadra nova. É muito bom que a cidade tenha mais um espaço de lazer para as nossas crianças!”, afirmou.

A autônoma Maria Aparecida Souza, de 35 anos, moradora do bairro Porto Velho, levou os dois filhos para conhecer o espaço e aproveitar os brinquedos da área de lazer. Ela destaca a importância da cidade ter um espaço onde as crianças e toda a família podem aproveitar.

“Eu acho muito bom termos um espaço aberto como esse ,além da Feira. É um passeio para toda a família. Eu moro a minha vida toda em São Gonçalo , e hoje é muito bom poder vivenciar essa mudança”, afirmou.

Homenagem

Como homenagem a uma grande figura que representa o povo nordestino na cidade, o Centro recebe o nome “Severo, Embaixador Nordestino”, em alusão a Severino Pereira dos Santos, que morreu em 2017, aos 65 anos, e foi fundador da Embaixada Nordestina em São Gonçalo, no bairro Laranjal. Severo é natural do sertão de Juazeiro do Norte, no Ceará, e veio para o Rio de Janeiro com 15 anos, chegando a São Gonçalo aos 16.