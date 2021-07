São Gonçalo inaugura 4ª Companhia da PM em Santa Izabel

São Gonçalo passa a contar com reforço na segurança em um de seus pontos extremos. Na manhã deste sábado (3), foi inaugurada a 4ª Companhia do 7º BPM (São Gonçalo), localizada no bairro de Santa Izabel. O objetivo do projeto é fortalecer o patrulhamento na região, que, assim como outras, sofre com a violência.

A inauguração teve a presença de diversas autoridades, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); o prefeito Capitão Nelson (PL); e o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo. “Nossa agenda de compromisso com a Segurança Pública não para. Atuamos para fazer o povo voltar a ter orgulho de bater no peito e dizer ‘eu sou cidadão fluminense'”, afirmou Cláudio Castro.

Inauguração aconteceu neste sábado (3) – Foto: Divulgação

Rogério Figueiredo chamou atenção para o trabalho desempenhado pelo batalhão da cidade que, em sua concepção, se livrou do fantasma das denúncias de ilegalidades, que ocorreram no passado. “Hoje, o 7º BPM nos dá orgulho. Estamos muito distantes daquele 7º que sempre foi mal visto pela população. Hoje temos uma unidade que todos temos orgulho de trabalhar em São Gonçalo”, pontuou.

Já o prefeito fez seu discurso no sentido de valorizar a parceria entre os governos municipal e estadual. Além disso, ele chamou atenção para a importância em se proporcionar estrutura para que os policiais exerçam o trabalho de policiamento no Município.

“Agora estamos caminhando junto com o Governo do Estado. Sou morador daqui e trabalho há 40 anos em São Gonçalo. Meu propósito de ser prefeito é mudar essa cidade, e nós só vamos conseguir isso com o apoio do governador. Trouxemos a 4ª CIA para Santa Izabem, no outro extremo do município, dando condição digna aos nossos policiais militares”, completou.