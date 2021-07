São Gonçalo: Homem morre engasgado após comer em barraquinha de angu

No início da noite deste sábado (24), um homem ainda não identificado morreu enquanto comia em barraquinha de angu, na estrada Raul Veiga, centro de Alcântara. Bombeiros do Quartel do Colubandê foram acionados às 19h20min e constataram o óbito ao chegarem no local.

O Corpo de Bombeiros informa que a vítima estava sem documentos e nem foi reconhecida por populares que estavam no local. Ainda de acordo com os militares, o homem aparenta ter cerca de 25 anos. No local, testemunhas relataram que a vítima teve um surto de engasgo enquanto comia, acompanhado de um rebaixamento de consciência, logo em seguida.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) acionaram os agentes da Polícia Técnica e Científica (PRPTC) para realização da perícia e a remoção do corpo para o IML de Tribobó.