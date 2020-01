São Gonçalo ganha Operação Presente no Alcântara e Centro

Na última sexta-feira 24/01 o Governador Wilson Witzel inaugurou oficialmente a Operação Segurança Presente no município de São Gonçalo. A solenidade aconteceu em Alcântara, um dos bairros que vai receber o reforço no patrulhamento, além do Centro do município; sendo essa a 21ª base do programa no Estado do Rio de Janeiro. O prefeito José Luiz Nanci garantiu que a polícia militar vai progredir mais ainda no município, principalmente para a periferia de São Gonçalo. Também foi anunciada a retomada do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPFMA) na Fazenda Colubandê.

A Operação Segurança Presente vai funcionar todos os dias em Alcântara e no Centro, no primeiro bairro a cabine ficará entre Ruas Yolanda Saad Abuzaid e João Caetano, próximo ao viaduto de Alcântara; e no Centro será na cabine na Praça Zé Garoto. O patrulhamento será das 6h às 22h e contará com 40 policiais militares em cada um dos bairros, e poderá ser feito a pé, de motocicletas e viaturas.

Witzel comemorou a inauguração de mais uma base do programa e também parabenizou a atuação da polícia civil no Rio de Janeiro. “As investigações das especializadas do Rio de Janeiro estão ajudando na redução da criminalidade e dando exemplo para o Brasil. Estão aumentando o número de casos elucidados de homicídios, milicianos e muitos outros”, contou.

O Deputado Estadual Capitão Nelson mostrou emoção e lembrou do início do seu trabalho na polícia de São Gonçalo. “Uma base vai funcionar em Alcântara e outra no Centro, então teremos dois reforços para a cidade. A BR-101 ficou conhecida como a rodovia do medo e hoje estamos com essa via, que é federal, muito mais policiada. Esse programa é um presente para a cidade e vai ajudar no declínio da faixa criminal e no ordenamento que é muito necessário”, pontuou.

O prefeito José Luiz Nanci também fez um discurso durante a solenidade, mas antes de parabenizar o projeto foi fortemente vaiado pela população. “Tenho certeza que o batalhão vai progredir mais para a periferia de São Gonçalo e também tenho certeza que o Governo do Estado vai investir ainda mais no município, em outras áreas além da segurança”, frisou.

BATALHÃO FLORESTAL

Durante o discurso o governador Wilson Witzel contou que aceitou o pedido do Deputado Estadual Capitão Nelson para retomada do Batalhão Florestal na área do Colubandê. “Eu determinei uns estudos que foram apresentados ontem [quinta-feira – 23] e estamos retornando com o batalhão”, prometeu. O projeto de ocupação do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPFMA) havia sido anunciado em novembro de 2017. Atualmente o espaço ainda carece de intervenção do poder público já que o mato continua alto e a falta de segurança preocupa os gonçalenses.

SEGURANÇA PRESENTE EM OUTROS LOCAIS

Segundo nota do Governo do Estado ainda neste mês de janeiro, a Operação Segurança Presente chegará aos bairros de Irajá (28/01) e Madureira (28/01). Jacarepaguá Presente, que atenderá as regiões da Freguesia, Taquara e Vila Valqueire, está prevista para ser inaugurada no dia 3 de fevereiro. O programa já atua na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana e Bonsucesso.