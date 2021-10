São Gonçalo ganha brigada de incêndio no Hospital de Retaguarda

A Prefeitura de São Gonçalo formou 20 profissionais no Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino de Deus) com o curso de brigada de incêndio. A unidade que fica no Centro da cidade, e é municipal, foi a primeira a realizar brigadas de incêndio no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é ampliar para todas as unidades de saúde municipais.

De acordo com nota a formação se deu através de duas aulas teóricas e uma atividade prática de combate a incêndios. O engenheiro de Segurança do Trabalho e coordenador do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da Rede de Urgência e Emergência de São Gonçalo, Thiago Moreira Cunha, ministrou o curso para que os servidores do Hospital de Retaguarda estejam aptos para agir em situação de emergência, bem como prevenir possíveis acidentes.





“O objetivo da brigada é gerar uma ação preventiva em caso de sinistro, em um incêndio ou princípio de incêndio, fazendo com que a gente tenha a primeira equipe para dar um atendimento tanto emergencial no combate quanto no pré-hospitalar, evitando sequelas e proporções totalmente descontroladas. É importante destacar também que o curso é um requisito voluntário, mas o secretário de Saúde, Dr. André Vargas, enxerga a necessidade da brigada”, comentou Thiago Moreira Cunha.