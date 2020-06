São Gonçalo ganha 30 novos leitos

Com a crescente do número de casos confirmados pelo novo coronavírus na cidade, São Gonçalo abriu na segunda-feira (01/06) mais uma unidade de triagem para pacientes com sintomas da doença. Das 7h às 18h a população poderá buscar atendimento médico no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha. A nova unidade conta neste momento com 30 leitos, sendo 10 de CTI. Mas o hospital comporta até 70 pacientes internados.

O Hospital Franciscano conta com quatro consultórios médicos, salas de raio-X e tomografia, farmácia, laboratório, almoxarifado e enfermaria para medicação. Assim que o paciente chega, passa pela triagem e vai para a consulta. O médico então solicita exames laboratoriais e de imagens. Se a situação do paciente for estável, ele é medicado e liberado para o isolamento social em casa. Mas caso precise de internação, fica em um dos leitos da unidade automaticamente.

“Estamos inaugurando mais um Centro de Triagem, mas com um diferencial: ele tem leitos de enfermaria e CTI, com monitores e respiradores. Nossa intenção é atender o paciente rápido, no início dos sintomas, e caso ele precise de internação seja tratado aqui mesmo. Criamos mais uma unidade com toda infraestrutura e que vai beneficiar principalmente a população do segundo e terceiro distritos de São Gonçalo”, explicou o prefeito José Luiz Nanci.

O secretário de Saúde, Jefferson Antunes, lembrou que o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças estava sendo preparado desde o inicio da pandemia. A ideia era abri-lo assim que o Hospital Municipal Luiz Palmier, referência no atendimento a pacientes com Covid-19, atingisse 80% da sua capacidade.

“O Luiz Palmier está quase chegando a 100% da sua capacidade e não temos o Hospital de Campanha do Governo do Estado aberto, então tivemos que abrir o Franciscano para atender a população. De acordo com a demanda vamos abrindo mais leitos gradativamente. A unidade comporta até 70 internações, sendo 20 no Centro de Tratamento Intensivo, e está totalmente equipada”, informou o secretário.

BOLETIM — De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou mais 28 óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19) nos últimos três dias, chegando a 199 no total. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 8049 casos suspeitos, 1700 confirmados, 642 descartados, 274 curados, 199 óbitos confirmados e 26 óbitos em investigação. O bairro com maior incidência de infectados é o Jardim Catarina, com 90 pessoas até o momento.