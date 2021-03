São Gonçalo flexibiliza medidas restritivas

Um decreto anunciado na noite de hoje flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes na cidade de São Gonçalo. De acordo com o prefeito, Capitão Nelson, a partir de amanhã, esses estabelecimentos poderão fechar às 22h. O horário anterior, determinado na sexta-feira (5), era 18h.

Na semana passada, o prefeito anunciou uma série de medidas restritivas para evitar o avanço do coronavírus. Além da determinação de bares, restaurantes e similares fecharem às 18h, incluindo as praças de alimentação dos shoppings, boates, casas de shows e de eventos deveriam ficar fechadas. Na ocasião, o prefeito avisou que as medidas durariam até esta quinta, dia 11, mas por enquanto ele divulgou apenas a flexibilização em bares e restaurantes, sem citar os demais estabelecimentos comerciais.

De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou quatro mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, chegando a 1.466 no total.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 59.780 casos confirmados, 56.398 curados, 79 hospitalizados na rede pública municipal de Saúde, 1.837 em quarentena domiciliar, 50 óbitos em investigação e 1.466 óbitos confirmados.

Os óbitos lançados no boletim desta quarta são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes. As mortes foram registradas no Porto da Pedra (mulher de 77 anos), no Paraíso (mulher de 88 anos), na Lagoinha (mulher de 75 anos) e no Centro (homem de 91 anos).