São Gonçalo fiscaliza ônibus municipais

Secretaria Municipal de Transportes realiza vistoria anual: objetivo é manter segurança e bem-estar

Em São Gonçalo, equipes da Semtran (Secretaria Municipal de Transportes) realizaram, entre a última terça-feira (31) e o dia de ontem (1º), uma vistoria nos ônibus da cidade. A ação ocorreu na Avenida Presidente Kennedy e na Rua Nilo Peçanha, no Centro, e na Rua Alzira Vargas, no Pacheco.

Na quarta, a fiscalização, realizada na Rua Alzira Vargas, no Pacheco, ocorreu nos veículos que fazem a linha 30 (São Pedro x Forum). Lá, a equipe de fiscalização da Semtran constatou falha na frequência de circulação dos carros. A Secretaria esclarece que o consórcio responsável será notificado a prestar esclarecimentos.

Na terça, foram verificadas as condições dos pneus; rampa de deficientes; dedetização dos ônibus e extintor. De acordo com os fiscais, a maioria das irregularidades pôde ser sanada na hora, o que permitiu a aprovação dos veículos e a inserção de um selo de segurança. No total, foram 12 ônibus – das empresas Alcântara e Rosana – vistoriados. Dois foram autuados e outros dois, removidos para o depósito.

Para o secretário de Transportes, Fabio Lemos, a ação é fundamental para garantir a proteção da população. Na avaliação dele, a vistoria é importante para que o usuário receba um serviço de qualidade “e que ofereça segurança de acordo com as normas estabelecidas”.

Ainda segundo o secretário, as inspeções são realizadas durante todo o ano, nas frotas municipais. As medidas incluem, além da vistoria anual de todos os veículos, as operações pelas ruas da cidade.