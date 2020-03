São Gonçalo faz nova convocação para professores temporários

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo divulgou, nesta segunda-feira (2), o edital do resultado final da convocação para os classificados no Processo Seletivo Simplificado para Professores Docentes II e Apoio Especializado. Os candidatos convocados devem comparecer à sede da Secretaria, na Travessa Uriscina Vargas, 36, bairro Mutondo, nos dias e horários determinados no edital, que se encontra publicado no Diário Oficial do Município do dia 2 de março de 2020.

O atendimento será nesta quinta-feira (5), para Professor Docente II – Apoio Especializado, às 9h30, para os polos 1, 2, 3 e 4; e a partir das 13h para os polos 5, 6, 7 e 8. Na sexta-feira (6), o atendimento será para Professor Docente II, às 9h30 para os polos de 1 a 4. A partir das 13h será a vez dos polos 5 a 8. O candidato que não comparecer no dia e horário da convocação, perderá o direito de ser contratado, sendo eliminado.

Os candidatos classificados devem apresentar, no ato da contratação, os seguintes documentos, originais e cópias atualizadas: Carteira de Trabalho; Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de residência; uma foto 3×4; Título de Eleitor com o último comprovante de votação ou Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral; Certificado de Reservista (homens); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; Cópia da última declaração do Imposto de Renda (quem faz declaração de isento não precisa); Conta no Banco Itaú (se possuir); PIS/PASEP (se possuir). Todos os documentos comprobatórios previstos no Edital 001/SEMED/2020, enviados no ato da inscrição, devem ser apresentados na hora de assinar o contrato.