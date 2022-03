São Gonçalo está no ranking das 20 cidades com pior índice de saneamento básico

Na tabela das 20 melhores cidades do Brasil em relação ao saneamento básico no Brasil, nenhuma do Rio de Janeiro está na listagem. Já no ranking das 20 piores São Gonçalo está em 14º lugar. Os dados são ainda mais preocupantes porque a cidade se mantém há oito anos no ranking das 20 piores posições.

No Dia Mundial da Água, celebrado nessa terça-feira (22), fica a reflexão acerca desse problema global e a falta de investimento do setor de saneamento para melhorar os índices de uma das cidades mais populosas do Rio de Janeiro e que tem cerca de 1 milhão de habitantes.

Os dados fazem parte da 14ª edição do Ranking do Saneamento, do Instituto Trata Brasil, com análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos cem maiores municípios brasileiros com base em população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no país. A ausência de acesso à água tratada atinge quase 35 milhões de pessoas e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, refletindo em centenas de pessoas hospitalizadas por doenças de veiculação hídrica.

Os números são alarmantes e mostram que 50% do volume de esgoto gerado não é tratado, isso equivale a mais de 5,3 mil piscinas olímpicas despejadas na natureza por dia. A empresa Águas do Rio, responsável pelo abastecimento e saneamento básico de São Gonçalo, foi questionada sobre o assunto, mas ainda não se manifestou.

Um levantamento da SOS Mata Atlântica mostrou que somente 6,8% dos rios da Mata Atlântica do país apresentam água de boa qualidade. Mais de 20% dos pontos de rios analisados apresentam qualidade de água ruim ou péssima, ou seja, sem condições para usos na agricultura, na indústria ou para abastecimento humano, enquanto em 72,6% dos casos as amostras podem ser consideradas regulares.

“Os resultados de 2021 nos mostram que a gente continua numa situação de alerta em relação à água, aos nossos rios, já que menos da metade da população brasileira tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário. E os rios vão nos contar o que está acontecendo”, contou o coordenador do programa Observando os Rios, Gustavo Veronesi.

A data foi criada pela Organizações das Nações Unidas (ONU) para alertar a importância da preservação da água. Segundo a instituição 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso à saneamento seguro e em até oito anos a população precisará de 40% a mais de água, ou seja: pode faltar água potável para parte da população.

CRISTO REDENTOR

No Cristo Redentor dois eventos vão celebrar a data: às 19h terá a abertura da Rio 2030, que segundo o Santuário, tem objetivo de estabelecer uma plataforma global para estímulo ao tema, assim como fortalecer políticas públicas com foco em sustentabilidade. O evento internacional colocará o Rio de Janeiro como um polo de mobilização pelo desenvolvimento sustentável junto à sociedade brasileira e à comunidade internacional, com foco na Agenda 2030 da ONU.

Será feita uma projeção temática da Água e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao som da Orquestra Maré do Amanhã. Às 21h também serão projetadas imagens que são consideradas patrimônios à beira d’água, todas elas pintadas pelo pintor francês Claude Monet. Serão exibidas pinturas que mostram a cidade de Le Havre, na França, os canais e moinhos da Holanda, o Palácio de Westminster na Inglaterra, e os canais de Veneza, na Itália.