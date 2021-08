São Gonçalo é referência no atendimento a ostomizados

O Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada de São Gonçalo – referência no tratamento para os pacientes que possuem colostomia, ileostomia e urostomia – presta atendimento multidisciplinar, com profissionais de diversas especialidades, como clínicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros (com especialização em Estomaterapia) e assistente social, além de distribuir bolsas de colostomia e produtos usados na manutenção, durabilidade e limpeza do coletor e cuidados com a pele.

De acordo com a coordenadora e enfermeira estomaterapeuta do núcleo, Flávia Medeiros, as propostas do serviço são garantir o acolhimento, a autonomia e os cuidados necessários que beneficiem cada paciente.

“Nós temos um polo centralizado para atender a todos os munícipes, garantindo que o paciente não precise sair da cidade para ser atendido. Nosso papel é dar essa qualidade de vida para o paciente, dar a segurança de que todo mês ele terá a bolsa, além de oferecer o equipamento coletor, que é caro, e que está disponível de forma gratuita aqui”, comentou Flávia Medeiros.

Cerca de 1200 pacientes são atendidos no núcleo. Destes, 600 estão cadastrados e retiram bolsas e material para a manutenção. A unidade oferece, ainda, oficinas terapêuticas com foco em artesanato. “Temos a consciência de que tem muito paciente ostomizado que não tem conhecimento do que é uma ostomia. Muitas pessoas chegam aqui totalmente despreparadas, com a autoestima lá embaixo. Temos casos também de crianças que nascem com má formação congênita e precisamos ajudá-las”, acrescentou Flávia.

Atualmente, o núcleo conta com a colaboração do enfermeiro especializado em Estomaterapia, Pablo Pereira, que aos 18 anos passou pelo tratamento de colostomia e, há um ano e meio, auxilia e motiva os pacientes ao contar a sua história.



Cadastro – Para ter acesso aos serviços, o gonçalense precisa de encaminhamento médico e fazer o cadastro no local. É necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, laudo médico e duas fotos 3×4. O Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada fica na Avenida Presidente Kennedy, nº 207, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em casos de emergência, o paciente pode comparecer diretamente à unidade com encaminhamento de alguma unidade de saúde de São Gonçalo para a retirada do material.