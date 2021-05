São Gonçalo divulga novo calendário de vacinação

Uma nova remessa de 33.640 doses da vacina contra a Covid-19 vai possibilitar a imunização das pessoas que estão esperando receber a segunda dose da CoronaVac em São Gonçalo. A secretaria de saúde vai retirar da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA), no Barreto, em Niterói, mais 24.090 doses de Coronavac e outras 9.550 doses de astrazeneca. Com essa nova remessa, São Gonçalo consegue zerar a vacinação da segunda dose de coronavac na próxima semana.

A vacinação com a primeira dose de astrazeneca também será estendida, a partir desta quarta-feira (19), para pessoas com síndrome de down que tenham mais de 18 anos. A idade das pessoas com comorbidades, essa semana, cai uma por dia, chegando a 41 anos no sábado (22). Na próxima semana, as idades caem duas por dia, chegando aos 29 anos no sábado (29). Os profissionais de saúde que atuam na cidade também serão vacinados a partir dos 18 anos na próxima semana.

“Não há necessidade de formar filas e procurar os locais de vacinação nas primeiras horas da manhã, já que os pontos costumam ter menor procura no período da tarde. Também é importante que as pessoas respeitem o calendário e não tentem ir aos locais antes dos dias indicados para a vacinação. Há doses garantidas para todos – tanto de primeira dose quanto de segunda dose”, orientou o subsecretário de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de São Gonçalo, Maik Melo.

Calendário de segunda dose de coronavac

– Quarta-feira (19) e quinta-feira (20): pessoas que tomaram a vacina coronavac até o dia 12 abril

– Sexta-feira (21) e sábado (22): pessoas que tomaram a vacina coronavac até o dia 14 abril

– Segunda-feira (24) e terça-feira (25): pessoas que tomaram a vacina coronavac até o dia 16 abril

– A partir de quarta-feira (26): pessoas que tomaram a vacina coronavac a partir do dia 17 abril

Calendário de primeira dose com astrazeneca

– Quarta-feira (19): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 44 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 25 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Quinta-feira (20): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 43 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 25 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Sexta-feira (21): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 42 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 25 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Sábado (22): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 41 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 25 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Segunda-feira (24): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 39 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Terça-feira (25): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 37 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Quarta-feira (26): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 35 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Quinta-feira (27): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 33 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Sexta-feira (28): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 31 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos

– Sábado (29): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 29 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos