São Gonçalo divulga licitação para Restaurante do Povo

O Restraurante do Povo que vai funcionar em Alcântara, já teve o edital de licitação publicado para contratar a empresa responsável pela construção. A unidade irá oferecer, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda-feira a sábado. O resultado da licitação será divulgado no dia 17 de janeiro de 2022 e a expectativa é de que as obras comecem já no início do ano, com prazo de conclusão de 180 dias.

O Restaurante do Povo é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado, que já repassou R$ 13 milhões para garantir o pagamento da obra e mobiliário local, sendo realizada uma segunda transferência de recursos que garantirá os dois primeiros anos de funcionamento.

O restaurante tem a proposta de oferecer alimentação de qualidade, além de atender a uma proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) que estabeleceu, em 2015, 17 metas globais para o ano de 2030, chamadas de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O local é primeiro restaurante governamental que apresenta uma proposta de sustentabilidade, visando atender a mais de oito ODS, proporcionando o aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, economia de energia elétrica utilizando iluminação natural e solar, câmaras para coleta seletiva do lixo, novos empregos para a cidade e arredores, revitalização do leito do rio e paisagismo local, pomar público, espaço ao ar livre para convivência, entre outros.

“Queremos assegurar o acesso da população de baixa renda a uma alimentação mais saudável, num ambiente confortável, ofertando não apenas as refeições, mas também dignidade e respeito a cada cidadão. Esta foi a determinação do prefeito Capitão Nelson. Esta pandemia afetou de forma implacável milhões de famílias e precisamos encontrar mecanismos para ajudá-las a enfrentar as dificuldades e encontrar saídas para melhorar a qualidade de vida de cada gonçalense”, afirmou o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas