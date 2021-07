São Gonçalo divulga calendário de vacinação da próxima semana

No sábado (3) segue a vacinação para pessoas com 28 anos ou mais em São Gonçalo. Na segunda-feira (5) o calendário chega nas pessoas a partir de 25 anos. Aqueles com mais de 22 anos podem se vacinar a partir de quarta-feira (7) e todos com mais de 18 anos, a partir da próxima sexta-feira (9), abrangendo, assim, toda a população que pode ser vacinada.

Para melhor atender os mais jovens, o drive thru da Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade será remanejado para o Clube Mauá a partir de segunda-feira (5). Os funcionários da Umpa vão se concentrar na maior demanda de vacinação de pedestres, que terão atendimento ampliado. Dez pontos de vacinação funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h. As clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, funcionam até 21h.

Gestantes – As grávidas que tomaram o imunizante Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer, segundo informe técnico da Secretaria de Estado de Saúde. Essas grávidas estão aptas para esta vacina, em São Gonçalo, a partir do fim de julho.

Comprovante – Para a vacinação, todos devem apresentar CPF ou cartão do SUS, caderneta de vacinação e comprovante de residência no próprio nome. Quem não tiver comprovante de endereço no próprio nome poderá apresentar comprovante no nome de seus pais ou cônjuge, desde que comprove tal parentesco.

Locais de vacinação, de segunda a sábado

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

– Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– PAM Coelho (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

– PAM Neves, das 8h às 17h

– Umpa Pacheco (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer), das 8h às 17h

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h