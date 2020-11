São Gonçalo: Dimas sai em primeiro lugar

O município de São Gonçalo tem quase 34% das urnas apuradas, com Dimas Gadelha em primeiro lugar. O Candidato do PT está com 31,12%, totalizando 38.789 dos votos.

O candidato Axel Grael continua se elegendo prefeito em Niterói, de acordo com a atualização da apuração no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A última atualização, às 19h36, aponta 61,08% dos votos, totalizando 82.697.

Logo atrás está o candidato Flávio Serafini (PSOL) com 10,55%, acumulando 14.288 votos. Em terceiro lugar está o candidato do PTC, Allan Lyra com 9,5% e 12.955 votos.

Apuração Vereadores (até a última atualização):

Professor Tulio (PSOL) – 1.645 votos

Benny Briolly (PSOL) – 1.545 votos

Paulo Eduardo Gomes (PSOL) – 1.524 votos

Cal (PP) – 1.506 votos

Renato Carrielo (PDT) – 1.290 votos

Andrigo (PDT) – 1.240 votos

Veronica Lima (PT) – 1.170 votos

Gallo (Cidadania) – 1.161 votos

Fabiano Gonçalves (Cidadania) – 1.156 votos

Renan Leal (Pode) – 1.105