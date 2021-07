São Gonçalo deve retomar aulas presenciais em setembro

Após 15 dias de recesso, os alunos da rede municipal de São Gonçalo retornam às aulas nesta segunda-feira (26). Seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19, ainda no sistema híbrido de ensino, método adotado no início do ano letivo. A expectativa é que as aulas presenciais sejam retomadas em setembro, quando todos os profissionais da Educação estarão imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19.

“Após o recesso escolar, voltamos a receber os nossos alunos para o segundo semestre, respeitando o protocolo de segurança com relação ao coronavírus. Seguimos trabalhando e evoluindo neste ano atípico, em que o aprendizado tem sido constante”, disse a secretária de Educação, Lícia Damasceno.

Os profissionais da Educação foram treinados e passam por constante capacitação para receber os alunos seguindo todas as medidas de proteção, como o distanciamento, o uso obrigatório de máscara e a oferta de álcool em gel. As turmas estão respeitando o limite de 50% dos alunos em sala de aula.

A Secretaria de Educação de São Gonçalo possui 48.195 alunos matriculados, distribuídos em 116 unidades, sendo 28.079 no sistema remoto e 17.856 no híbrido. O município possui ainda 31 creches conveniadas, com 1073 alunos no híbrido e 1187 no remoto.

Foto: Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo