São Gonçalo deve ganhar polo da Faculdade de Medicina de Vassouras

A Prefeitura de São Gonçalo e a Universidade de Vassouras firmaram uma parceria de realização de estágio de graduação e pós-graduação médica nas unidades hospitalares do município. Durante a reunião com o prefeito Capitão Nelson o reitor da universidade falou sobre uma possível expansão para São Gonçalo, trazendo um polo do curso de Medicina para a cidade.

Com a assinatura do termo de estágios de graduação e pós-graduação médica, fica garantida a atuação dos estudantes e profissionais, que irão auxiliar no atendimento à população de São Gonçalo. Seguindo as diretrizes de atrair investimentos para a cidade, gerando emprego e desenvolvimento, a Prefeitura quer que a cidade receba um polo de medicina da Universidade de Vassouras, que é referência em Medicina, com a futura Faculdade de Ciências Médicas de São Gonçalo.

“Estamos conseguindo trazer investidores para São Gonçalo. Junto ao Governo do Estado conseguimos trazer o São Gonçalo Presente, patrulhando as principais vias da cidade, aumentando a segurança e vamos seguir buscando melhorias. Isso gera credibilidade para que a faculdade venha para a cidade”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

Outro ponto importante debatido na reunião foi o aumento de profissionais de Medicina no município, que se fixarão na cidade, estudando, morando e trabalhando. Um dos possíveis locais de instalação do Polo de Medicina da Universidade de Vassouras é o espaço de um colégio desativado, no bairro Zé Garoto, possibilitando fácil deslocamento para estágios em unidades de saúde próximas, como o Hospital Doutor Luiz Palmier, Pronto Socorro Central e o Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas.

“Temos interesse em trazer a faculdade de medicina para São Gonçalo e os alunos de Vassouras têm interesse em realizar estágio nas unidades de saúde do município. Estamos cada vez mais nos aproximando da prefeitura. Esse convênio de estágio precede a instalação da faculdade na cidade”, disse o reitor Dr. Marco Antônio Soares de Souza.