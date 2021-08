São Gonçalo dá detalhes de como serão vagas rotativas

Para regulamentar o estacionamento em via pública na cidade de São Gonçalo o município passará a contar com o sistema de estacionamento rotativo, chamado de Zona Azul. Muitos pontos da cidade vão ser regulamentados e o objetivo é organizar e melhorar a acessibilidade das pessoas. Isso vai impactar em melhor trânsito e ordenamento urbano, além de movimentar a economia local através dos comerciantes.

A medida foi aprovada na Câmara de Vereadores de São Gonçalo e precisa da sanção do prefeito Capitão Nelson para começar a valer. A burocracia engloba a licitação de uma empresa para operar o serviço além de montar um cronograma com início da cobrança, forma de pagamento, valor e quantitativo de vagas.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo os locais serão identificados por placas com informações sobre o estacionamento, horário de funcionamento e posição do veículo perante a via. Haverá demarcações dos espaços e sinalização das vagas e trechos atendidos pelo sistema. A fiscalização do sistema e sua operação ficarão a cargo do Órgão Executivo de Trânsito Municipal, que será encarregado de organizar, gerenciar, gerar, alterar, ajustar e fiscalizar as áreas de estacionamento remunerado nas vias públicas através do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado.

“A regulamentação do estacionamento rotativo vai trazer segurança para os motoristas, que não ficarão sujeitos a cobranças descabidas por parte de guardadores não autorizados e não terão seus veículos removidos por estacionamento irregular. Terá valor fixo. Além disso, o cidadão terá diferentes opções de estacionamento pelo município”, explicou Fábio Lemos, secretário municipal de Transportes.