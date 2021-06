São Gonçalo confirma caso de variante britânica da Covid-19

Está confirmado o primeiro caso da variante britânica da Covid-19, na cidade de São Gonçalo. O governo municipal divulgou a informação, na manhã desta sexta-feira (18). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente tem 56 anos, é morador do bairro de Santa Catarina e já está curado da doença.

Em nota, o Município afirmou que foi avisado pela Superintendência em Informação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e, imediatamente, iniciou os procedimentos relativos ao caso. O paciente testou positivo para a variante B.1.1.7, com origem no Reino Unido. Essa mutação aumenta em 61% o risco de morte.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo comunicou que o paciente diagnosticado com a nova variante ficou em isolamento social por 15 dias, sendo monitorado por profissionais da pasta. Não há, até o momento, outros casos notificados pela superintendência estadual desta variante na cidade. O paciente encontra-se curado e sem sequelas.

A Prefeitura de São Gonçalo reiterou que, após o comunicado da Secretaria de Estado de Saúde, seguiu todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. E que notificou as unidades de saúde das redes pública e privada, dentro dos procedimentos previstos para o monitoramento da doença.

Casos em queda

O governo municipal também informou que os números da doença na cidade estão em queda, tanto de casos quanto de óbitos. Em abril deste ano, a cidade registrou 8.155 casos; em maio, 5.988; e em junho – até o último dia 15, 1.581. Em relação aos óbitos, foram 396 em abril, 328 em maio e 41 nos primeiros 15 dias de junho. Mas reforça a importância do distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscaras para que o vírus e suas variantes não se espalhem.