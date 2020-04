São Gonçalo confirma a 12ª morte por coronavírus na cidade

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais um óbito em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (22), chegando a 12 no total. A vítima é um homem, 77 anos, morador de Santa Isabel. O paciente estava internado em uma unidade particular da cidade.

Ao todo, São Gonçalo contabiliza 2373 casos suspeitos, 155 confirmados, 353 descartados e 12 óbitos. O bairro Bom Retiro registrou o primeiro caso confirmado de Covid-19 nesta quarta-feira.

Os óbitos são:

Homem, 77 anos, Santa Isabel

Homem, 71 anos, Porto Velho

Homem, 73 anos, Trindade

Homem, 74 anos, Centro

Mulher, 81 anos, Neves

Mulher, 37 anos, Porto Novo

Homem, 77 anos, Santa Isabel

Homem, 60 anos, Porto Novo

Mulher, 58 anos, bairro Coelho

Homem, 62 anos, bairro Santa Isabel

Mulher, 74 anos, bairro Colubandê

Mulher, 83 anos, bairro Amendoeira.

Em apuração…