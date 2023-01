São Gonçalo: Começa as inscrições para a Taça das Comunidades

Torneio de futebol society reunirá até 32 equipes

As inscrições para a primeira edição da Taça das Comunidades de São Gonçalo de Futebol Society começam nesta sexta-feira (6). O torneio, promovido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) e pela Secretaria de Esporte e Lazer, será realizado na categoria adulto (maiores de 18 anos).

As inscrições podem ser feitas de duas formas: presencialmente, na sede da Faesg, que fica no Embaixadores Social Clube (Rua Maria Fonseca, nº 60 – 2º piso – Camarão); ou pela internet, no site da Prefeitura de São Gonçalo através do link https://forms.gle/kTtxvjGJahhATDQEA. No ato da inscrição, o técnico do time irá preencher uma ficha com as informações dos jogadores.



Ao todo, 32 times vão poder participar da competição. Será formado um cadastro reserva para as equipes remanescentes.



Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de fevereiro. A expectativa é que os jogos comecem no dia 5 de março. Os locais que vão receber as partidas serão divulgados em breve.