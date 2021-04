São Gonçalo começa a imunizar idosos a a partir de 60 anos

Os idosos a partir de 60 anos residentes em São Gonçalo podem procurar um dos doze postos de vacinação na segunda-feira (19) para e vacinarem contra a doença. Serão dois dias para a vacinação dessa faixa etária. Na quarta-feira (21) e quinta-feira (22), será a vez daqueles que têm a partir de 59 anos e na sexta-feira (23) e sábado (24), os que têm a partir de 58 anos. Na segunda-feira (19), a cidade também abre mais um ponto de vacinação contra a covid-19 na Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara.

Os trabalhadores da saúde da linha de frente dos hospitais de São Gonçalo que ainda não se vacinaram por serem recém-contratados podem se vacinar com a primeira dose. Os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados da linha de frente são aqueles que estão envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19 – tanto da urgência e emergência quanto da atenção básica. Neste grupo estão todos os trabalhadores envolvidos na unidade de saúde (faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, médicos, enfermeiros, copeiras, cozinheiras, técnicos, entre outros).

Para se vacinarem, eles devem comprovar o vínculo empregatício em unidade de saúde do município que seja da linha de frente. Ou se trabalham em outra cidade, devem apresentar o vínculo de trabalho em unidade que seja linha de frente e o comprovante de residência.

Os profissionais de saúde que trabalham em hospitais da cidade que não são da linha de frente e têm mais de 50 anos também podem se vacinar com a primeira dose. Estão na lista dos profissionais de saúde com mais de 50 anos que trabalham em hospitais da cidade ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios e que podem se vacinar com a primeira dose: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

SEGUNDA DOSE

A secretaria também imuniza com a segunda dose da vacina CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que têm mais de 21 dias de vacinados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade, não serão imunizados. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

CADASTRO PARA IDOSOS ACAMADOS

Idosos acamados com mais de 60 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida, com mais de 60 anos, que não são atendidos pelo programa, podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou podem fazer o cadastro através do email vacina.acamados.sg@gmail.com. Os acamados serão vacinados dependendo da disponibilidade das equipes.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 134.402 pessoas, sendo 23.375 trabalhadores da saúde, 106.652 idosos com mais de 61 anos, 1.648 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.620 acamados. Até as 12h deste sábado (17), 37.683 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

– Cras Vista Alegre

Público-alvo e documentação solicitada para primeira dose

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade.Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios.Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo.Documentos solicitados: comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário)Documentos solicitados: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.