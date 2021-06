São Gonçalo celebra Corpus Christi com público reduzido e tapete virtual

A Celebração Eucarística de Corpus Christi teve início na manhã desta quinta-feira (3), às 9h, na Igreja Matriz de São Gonçalo, no Centro. Pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia da covid-19, o tradicional tapete de sal de Corpus Christi em São Gonçalo, o maior da América Latina, não pôde ser realizado nas ruas, mas aconteceu de forma virtual.



O prefeito Capitão Nelson, acompanhado da primeira-dama, dona Marinete, participou da celebração, presidida pelo Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, e celebrada pelos padres do Vicariato São Gonçalo. As celebrações estão sendo realizadas com número reduzido de fiéis, seguindo os protocolos sanitários.

Foto: Lucas Alvarenga



“Estamos celebrando uma das grandes solenidades do ano. Uma data que aqui no município é festejada de uma forma tão grandiosa e essa grandiosidade é reconhecida fora do município. Pelo segundo ano consecutivo, não teremos a celebração nesta estrutura que nos habituamos a ver. Mas, agora é o momento de priorizar o cuidado da pessoa. Não podemos estar distantes de Deus, mas, ao mesmo tempo, não podemos descuidar da saúde, então precisamos encontrar um equilíbrio entre as realidades essenciais e, dentre elas, está a fé”, ressaltou o padre André Luis, pároco da Igreja Matriz.



O prefeito Capitão Nelson ressaltou a importância da fé para esse momento tão delicado como a pandemia.

“Essa celebração é de extrema importância, ainda mais em um momento de pandemia, pois é a fé que mantém o cidadão de pé e acreditando em um futuro próspero. Que a gente consiga vacinar toda a população o quanto antes para voltar ao normal e também o nosso tapete, reconhecido internacionalmente”, disse o prefeito.



“Estamos passando por um momento delicado e a fé tem ajudado muito as pessoas e vai seguir nos ajudando na retomada da vida normal”, disse o vice-prefeito Sérgio Gevu.



A solenidade de Corpus Christi em São Gonçalo tem grande destaque no calendário da cidade, com a confecção de 240 tapetes de sal, e por ser detentora do maior tapete de Corpus Christi da América Latina, confeccionado por cerca de 10 mil fiéis, das 27 paróquias e entidades governamentais do município. A pandemia, no entanto, mudou a programação religiosa.